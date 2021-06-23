В Калининградской области введена обязательная вакцинация для ряда категорий
13:05 23.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Калининградской области для работников сферы транспорта, общепита, образования, торговли, медиков. Соответствующее постановление, подписанное в среду руководителем регионального управления Роспотребнадзора Еленой Бабурой, размещено на сайте ведомства.
"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере: торговли; общественного питания; предоставления услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома, пансионаты, кемпинги и т.д.); образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания", - говорится в постановлении.
НОВОСТИ
- 14:12 23.06.2021
- ЧФ и Погранслужба ФСБ РФ остановили нарушение госграницы эсминцем ВМС Великобритании
- 14:00 23.06.2021
- Пока сложно говорить о появлении московской мутации коронавируса - центр "Вектор"
- 13:32 23.06.2021
- Нормандский формат по Украине нуждается в новой динамике - Маас
- 13:20 23.06.2021
- Пентагон к 2028 году развернет в западной части Тихого океана две бригады с гиперзвуковыми ракетами - ГРУ
- 13:00 23.06.2021
- В Иране, на объекте Организации по атомной энергии Ирана, сорвана попытка диверсии - ТВ
- 12:51 23.06.2021
- Доктор Румянцев: перенесшим коронавирус также необходимо прививаться
- 12:32 23.06.2021
- ЕАЭС увеличил долю рубля во взаимных расчетах до 70% - Оверчук
- 12:20 23.06.2021
- Минск и Москва будут укреплять совместную группировку войск - министр обороны Белоруссии
- 12:18 23.06.2021
- Андрей Воробьев: Я надеюсь, каждый поймет, что вакцина спасает жизнь
- 12:05 23.06.2021
- Возросшая активность ВМС НАТО у границ РФ носит провокационный характер - Герасимов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать