В Калининградской области введена обязательная вакцинация для ряда категорий

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Калининградской области для работников сферы транспорта, общепита, образования, торговли, медиков. Соответствующее постановление, подписанное в среду руководителем регионального управления Роспотребнадзора Еленой Бабурой, размещено на сайте ведомства.

"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере: торговли; общественного питания; предоставления услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома, пансионаты, кемпинги и т.д.); образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания", - говорится в постановлении.