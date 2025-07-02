Минпромторг считает нужным повысить ответственность за продажу подделок на маркетплейсах

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минпромторг считает необходимым ужесточить ответственность за продажу контрафакта на маркетплейсах. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на правительственном часе в Совете Федерации.

«На наш взгляд, настало время урегулировать отдельные моменты деятельности маркетплейсов и выровнять правила игры с офлайн сегментом. А именно — ужесточить контроль за маркировкой размещаемых товаров, повысить ответственность за продажу контрафакта или подделок», — сказал он.

Для этого, по словам Алиханова, следует обеспечить проверку необходимых сведений через государственные информсистемы и выстроить отношения платформ со своими контрагентами.