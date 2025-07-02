Сбер открывает возможность платить улыбкой с 14 лет
12:30 02.07.2025
До конца этой недели Сбер запустит возможность оплаты по биометрии для всех жителей России старше 14 лет. Потенциально услугой могут воспользоваться более 6,5 млн россиян с 14 до 17 лет. Об этом в рамках Финансового конгресса Банка России 2025 сообщил первый заместитель председателя ПАО «Сбербанк» Кирилл Царев.
Согласно исследованиям Сбера, более 50% всех пользователей сервисов оплаты младше 18 лет ежедневно используют бесконтактные способы, в том числе и платежные стикеры, которые можно наклеивать на телефон. Теперь подросткам доступен самый инновационный сервис оплаты, для которого не нужна ни карта, ни даже смартфон. Это экономит время и делает процесс покупок быстрее и проще, что отвечает запросам молодежной аудитории. Подросткам не придется беспокоиться о забытых паролях или потерянных картах. Кроме того, использование уникальной биометрии лица минимизирует риск мошенничества и кражи личных данных.
Оплата по биометрии доступна не только клиентам Сбера, но и других банков с помощью идентификации по Сбер ID.
Сегодня основными пользователями сервиса являются люди в возрасте от 25 до 44 лет (56%), клиенты в возрасте от 45 до 64 лет (31%), а также возрастные категории 22–24 года и старше 65 лет (по 5%).
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