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После истечения контракта с "Газпромом", Киев надеется на получение гарантий транзита газа

18:25 07.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что бронирование транспортных мощностей европейскими компаниями гарантирует транзит газа через Украину после истечения действующего контракта с "Газпромом".

"Для нас важно физически сохранить транзит, чтобы он шел через Украину. <...> Мы надеемся, что европейские компании забронируют соответствующие мощности и будут получать газ физически на границе Украины с Россией. Это будет гарантией того, что газ будет идти через Украину и после 2024 года, когда истекает текущий контракт с "Газпромом", - сказал он в среду, выступая на форуме "Украина 30".

Витренко отдельно остановился на теме газопровода "Северный поток - 2", назвав его вопросом безопасности и политики для Киева. Глава "Нафтогаза" также заявил, что Украина выступает против этого проекта, так как он якобы ставит под угрозу транзит российского газа через украинскую территорию. "Если Россия откажется от транзита, это станет угрозой для экономики и безопасности Украины", - считает Витренко.

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