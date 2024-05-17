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Суд Льежа не отдал дело о коррупции фон дер Ляйен прокуратуре ЕС — Филиппо

17:32 17.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд Льежа не согласился отдать Генпрокуратуре ЕС дело по обвинениям главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в коррупции при закупке вакцин Pfizer и назначил новые слушания на 6 декабря. Об этом сообщил журналистам один из истцов — лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо по итогам судебного заседания во Дворце правосудия в Льеже.

«Прошли интересные дебаты. Сторона фон дер Ляйен и Pfizer не добилась успеха, и дело продолжится 6 декабря. Календарь утвержден, аргументы представлены. Важной победой стал тот факт, что суд принял к рассмотрению запрос Венгрии о том, имеет ли Генпрокуратура ЕС компетенцию расследовать данное дело», — сказал Филиппо. Он подчеркнул, что окончательное решение еще не принято, но забрать дело сразу прокуратура ЕС не сможет.

Перед началом заседания он заявил ТАСС, что «прокуратура ЕС похоронит это дело, поскольку там есть явный конфликт интересов».

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