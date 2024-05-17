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НОВОСТИ

США не подталкивают Киев к нанесению ударов по территории РФ — Белый дом

22:40 17.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не подталкивают Киев к нанесению ударов по территории России. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в связи с ситуацией вокруг Харькова.

«Мы не поощряем атаки предоставленным США оружием по российской территории. Это наша политика, которая не претерпела изменений», — заявил он.

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