США не подталкивают Киев к нанесению ударов по территории РФ — Белый дом

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не подталкивают Киев к нанесению ударов по территории России. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в связи с ситуацией вокруг Харькова.

«Мы не поощряем атаки предоставленным США оружием по российской территории. Это наша политика, которая не претерпела изменений», — заявил он.