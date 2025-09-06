0
НОВОСТИ

В Москве в сентябре установится длительный период теплой погоды - Вильфанд

09:10 06.09.2025 Источник: Интерфакс

Длительный период теплой погоды установится в Москве с субботы из-за влияния антициклона, на следующей неделе столбики термометров будут подниматься до плюс 24 градусов, погода будет малооблачной, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Я бы назвал эту (погоду) просто летом, без бабьего. В Москве устанавливается длительный период летней погоды, который связан с тем, что чуть севернее от Москвы устанавливается мощный антициклон", - сказал Вильфанд. Он уточнил, что благодаря антициклону в московском регионе будет ясная, малооблачная погода.

"С субботы плюс 20 - плюс 22 градуса, в воскресенье, понедельник и вторник плюс 21 - плюс 23, и, начиная со среды, и до следующего воскресенья, как минимум, плюс 22 - плюс 24 градуса. По области будет плюс 20 - плюс 25, начиная со вторника" - сказал научный руководитель Гидрометцентра.

