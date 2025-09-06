AI Journey на ВЭФ-2025: эксперты рассказали о новых горизонтах применения генеративных технологий
09:05 06.09.2025
Искусственный интеллект перестал быть технологией будущего. Он стал инструментом настоящего, который трансформирует самые разные сферы. На сессии AI Journey, которая состоялась в ходе X Восточного экономического форума, эксперты сфокусировались на новом этапе развития AI – переходе к рассуждающим, самообучающимся моделям, способным к решению широкого круга задач.
Денис Димитров, управляющий директор по исследованию данных —руководитель управления базовых моделей Kandinsky Сбербанка, рассказал о том, чего достиг GenAI на данный момент. Он описал эволюцию искусственного интеллекта от истоков до последних прорывов в создании текстов, изображений, видео, звука. Спикер уделил особое внимание развитию фундаментальных моделей Сбера GigaChat и Kandinsky и отметил их потенциал для автоматизации интеллектуального труда. Его выступление затронуло и вопрос о том, какова роль человека в новой реальности, где AI стремительными темпами трансформирует все сферы жизни.
Валентин Хрульков, руководитель группы «Генеративное проектирование» лаборатории FusionBrain Института AIRI, показал, как генеративные технологии проникают в неожиданные сферы, например, в проектирование и строительство. Хрульков привёл примеры использования агентных систем для работы в строительной отрасли. Он рассказал о создании дискретных диффузионных моделей, которые синтезируют оптимальные планировочные решения, что раньше было прерогативой человека.
Андрей Даудрих, директор департамента социальных исследований и консалтинга Аналитического центра ВЦИОМ представил данные последних опросов об отношении россиян к искусственному интеллекту. Так, AI активно интегрируется в повседневную жизнь: сегодня технологии искусственного интеллекта используют уже 63% россиян, в основном через голосовых помощников и нейросети. Большинство (54%) воспринимает AI как помощника.
Пётр Анохин, ведущий научный сотрудник Института AIRI, старший научный сотрудник исследовательского центра искусственного интеллекта МГУ, погрузил аудиторию в самую футуристическую тему. Он посвятил свой доклад самосовершенствующимся системам и способности AI совершать научные открытия. Эксперт подчеркнул, что эти вопросы уже перешли из области фантастики в плоскость реальных исследований, обозначил наиболее значимые работы и сформулировал ключевые вызовы, которые предстоит преодолеть.
AI Journey — ключевая международная площадка, посвящённая последним трендам в сфере искусственного интеллекта. Конференция фокусируется на обсуждении передовых разработок в сфере AI, их влияния на глобальную экономику, научный прогресс и социальную сферу, а также на развитии нового поколения специалистов. География события демонстрирует его масштаб: в 2024 году среди спикеров было представлено более 200 экспертов из десятков государств, включая Россию, Индию и Китай.
НОВОСТИ
- 10:30 06.09.2025
- Некоторым западным компаниям возвращаться в Россию будет очень дорого - Песков
- 09:30 06.09.2025
- В России число преступлений, связанных со взятками выросло почти на 30% за 7 месяцев этого года – МВД РФ
- 09:10 06.09.2025
- В Москве в сентябре установится длительный период теплой погоды - Вильфанд
- 09:00 06.09.2025
- На саммит G20 в ЮАР Трамп не поедет
- 22:46 05.09.2025
- Собянин: Реконструкция Киностудии Горького выходит на финишную прямую
- 22:45 05.09.2025
- США хотят переключиться с противодействия КНР и РФ на континентальную оборону - СМИ
- 22:32 05.09.2025
- Выставка Русского музея на ВДНХ продлится до 1 февраля 2026 года — Собянин
- 22:05 05.09.2025
- «Роснефть» участвует в фестивале «Лето в Москве»
- 20:15 05.09.2025
- Конфискация суверенных активов РФ может подорвать доверие к евро - МИД Бельгии
- 18:45 05.09.2025
- Мошенники рассылают пенсионерам сообщения якобы от Пенсионного фонда РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать