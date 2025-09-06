В России число преступлений, связанных со взятками выросло почти на 30% за 7 месяцев этого года – МВД РФ

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество зарегистрированных преступлений, связанных с дачей взяток чиновникам, за 7 месяцев этого года выросло почти на 30%, о получении взяток — на 14%. Это следует из материалов МВД России, которые проанализировал ТАСС.

Так, с января по июль зарегистрировано почти 18,5 тыс. коррупционных преступлений, связанных со взяточничеством, что почти на 20% больше, чем годом ранее. Из них более 6 тыс. — это получение взятки, почти 6 тыс. — дача взятки и более 2,3 тыс. — посредничество во взяточничестве. По сравнению с таким же периодом прошлого года количество выявленных преступлений, связанных с получением взяток, выросло на 14%, с дачей взяток — на 29,2%, посредничеством — почти на 33%.