В России число преступлений, связанных со взятками выросло почти на 30% за 7 месяцев этого года – МВД РФ
09:30 06.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество зарегистрированных преступлений, связанных с дачей взяток чиновникам, за 7 месяцев этого года выросло почти на 30%, о получении взяток — на 14%. Это следует из материалов МВД России, которые проанализировал ТАСС.
Так, с января по июль зарегистрировано почти 18,5 тыс. коррупционных преступлений, связанных со взяточничеством, что почти на 20% больше, чем годом ранее. Из них более 6 тыс. — это получение взятки, почти 6 тыс. — дача взятки и более 2,3 тыс. — посредничество во взяточничестве. По сравнению с таким же периодом прошлого года количество выявленных преступлений, связанных с получением взяток, выросло на 14%, с дачей взяток — на 29,2%, посредничеством — почти на 33%.
НОВОСТИ
- 10:30 06.09.2025
- Некоторым западным компаниям возвращаться в Россию будет очень дорого - Песков
- 09:10 06.09.2025
- В Москве в сентябре установится длительный период теплой погоды - Вильфанд
- 09:05 06.09.2025
- AI Journey на ВЭФ-2025: эксперты рассказали о новых горизонтах применения генеративных технологий
- 09:00 06.09.2025
- На саммит G20 в ЮАР Трамп не поедет
- 22:46 05.09.2025
- Собянин: Реконструкция Киностудии Горького выходит на финишную прямую
- 22:45 05.09.2025
- США хотят переключиться с противодействия КНР и РФ на континентальную оборону - СМИ
- 22:32 05.09.2025
- Выставка Русского музея на ВДНХ продлится до 1 февраля 2026 года — Собянин
- 22:05 05.09.2025
- «Роснефть» участвует в фестивале «Лето в Москве»
- 20:15 05.09.2025
- Конфискация суверенных активов РФ может подорвать доверие к евро - МИД Бельгии
- 18:45 05.09.2025
- Мошенники рассылают пенсионерам сообщения якобы от Пенсионного фонда РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать