Некоторым западным компаниям возвращаться в Россию будет очень дорого - Песков

Россия будет вести уважительный диалог с компаниями, которые при уходе с ее рынка выполнили все обязательства. А вот поступившему непорядочно бизнесу будет дорого вернуться, рассказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью на ВЭФ.

«Существуют компании, которые уходили, оставляя за собой право вернуться, выполняя все свои обязательства перед трудовыми коллективами, перед субъектами Российской Федерации, — это одно дело. С ними, конечно, нужно вести очень аккуратный, уважительный диалог, соблюдая наши интересы», — объяснил он.

Однако, продолжил Песков, некоторые компании «просто все бросили: сотрудников и их зарплаты, социальные обязательства — и ушли». С ними Россия будет разговаривать по-другому. «Всех надо пускать. Им просто будет очень дорого сюда возвращаться. Они должны будут все оплатить — все, что тогда недоплатили», — заметил представитель Кремля.