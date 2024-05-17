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В результате взрыва на территории Военной академии связи в Петербурге пострадали семь человек

21:50 17.05.2024 Источник: Интерфакс

Семь военнослужащих пострадали в результате взрыва на территории Военной академии связи в Санкт-Петербурге, причиной взрыва могла стать детонация боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщил Ленинградский военный округ (ЛВО).

"17 мая 2024 года около 20:00 на хозяйственной территории Военной академии связи им. С.М.Буденного (г. Санкт-Петербург) в ходе проведения очистки одного из подвальных помещений при выгрузке мусора в контейнер произошел взрыв", - сообщила пресс-служба округа.

"В результате взрыва пострадало семь военнослужащих. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение Минобороны России, где им оказывается вся необходимая врачебная помощь", - сказано в сообщении.

"По докладу с места происшествия произошла произвольная детонация 76-мм боеприпаса времен Великой Отечественной войны", - сообщил округ.

По словам военных, для выяснения причин и обстоятельств случившегося на месте происшествия работают представители командования Ленинградского военного округа.

По официальной информации, Военная академия связи имени маршала Советского Союза С.Буденного - одно из старейших военно-учебных заведений страны, готовит специалистов в области телекоммуникаций и автоматизации для министерства обороны и других силовых структур.

Со своей стороны губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил в своих соцсетях, что причины происшествия в Военной академии связи им.Буденного устанавливаются, оно не носит террористического характера.

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