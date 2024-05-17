На Украине подписали закон о мобилизации заключенных в ряды вооруженных сил

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит организовать мобилизацию заключенных в ряды вооруженных сил страны.

«Возвращен с подписью президента», — говорится в карточке документа, которая размещена на сайте Верховной рады. Согласно тексту закона, он вступит в силу на следующий день после опубликования.

В соответствии с документом, мобилизации будут подлежать все осужденные, за исключением «лиц, совершивших преступления против основ нацбезопасности, убийц, насильников, педофилов и совершивших ДТП со смертельным исходом под действием алкоголя или наркотиков». В документе также прописана процедура, предусматривающая согласие осужденных на мобилизацию и прохождение медкомиссии. В свою очередь командиры подразделений должны будут дать свое согласие на принятие таких новобранцев.

В Минюсте Украины давно высказывались за мобилизацию заключенных. Глава ведомства Денис Малюська утверждал, что тысячи заключенных готовы вступить в ряды украинской армии, а в целом можно призвать не менее 50 тыс. человек с судимостью. Однако 10 мая он озвучил другую цифру: по словам Малюськи, армию могут пополнить до 20 тыс. заключенных и людей, имеющих судимость.