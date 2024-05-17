Вступил в силу запрет на вещание в ЕС ряда российских СМИ

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение Совета ЕС о введении запрета на вещание в Евросоюзе трех российских СМИ — агентства «РИА Новости», «Российской газеты» и «Известий», а также чешского портала Voice of Europe, который Еврокомиссия обвиняет в получении российского финансирования, вступило в силу, сообщил «Официальный журнал ЕС».

«Санкции вступают в действие с момента публикации», — отмечается в нем.

Обычно санкции ЕС вводятся в действие на второй или третий день после их принятия.