Гражданам с медотводом от прививки предложили компенсировать плату за тесты на COVID-19
15:12 08.07.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Госдуме предложили компенсировать плату за тесты на COVID-19 гражданам с медотводом от прививки. С инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» депутат, государство должно обеспечить бесплатное тестирование или денежные выплаты тем, у кого имеются противопоказания к вакцинации.
«В списке Минздрава помимо ряда тяжёлых заболеваний есть пункт о том, что прививку нельзя делать в случае обострения хронических заболеваний. Но у пожилых людей такое обострение может быть по несколько раз в год. Кроме того, на выработку иммунитета может уходить от нескольких недель до нескольких месяцев. Всё это время люди подвержены опасности коронавируса и нуждаются в регулярном тестировании, тем более с учётом вводимых во многих регионах ограничений».
По оценке специалистов, медицинский отвод может быть больше, чем у 10% населения России, напомнил Миронов. По его словам, у них не всегда получается записаться на тестирование в государственную поликлинику из-за ажиотажа.
«Это миллионы человек, многие из которых фактически не могут сделать бесплатно тест — мощностей государственных лабораторий и клиник не хватает. Тем самым их вынуждают обращаться в платные клиники и платить из своего кармана по полторы и более тысячи за каждый тест, хотя тестирование включено в программу ОМС. Надо наводить порядок с ценами на тесты в коммерческих клиниках, многие из которых сейчас буквально гребут деньги лопатой. Но не менее важно оказать финансовую помощь тем, кто по объективным причинам не может сделать прививку и защитить себя и своих близких от болезни. Призываю правительство начать выплаты компенсаций, а в перспективе — выделить средства на создание службы бесплатного тестирования на коронавирус и антитела к нему».
Ранее Минздрав опубликовал перечень противопоказаний для прививки. Одновременно правительству поручено проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестирования в частных клиниках и лабораториях.
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