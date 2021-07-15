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Для прибывающих из Индонезии, Кубы, Мьянмы и Сьерра-Леоне в Великобританию введен обязательный карантин

21:20 14.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Великобритании ввели обязательный десятидневный карантин в отелях для прибывающих в страну из Индонезии, Кубы, Мьянмы и Сьерра- Леоне. Об этом сообщил в среду в "Твиттере" министр транспорта Соединенного Королевства Грант Шэппс.

Указанные страны 19 июля пополнят красный список, куда с этого момента будут включены 60 государств и территорий. По возвращении из этих стран необходимо провести 10 дней карантина в гостинице за свой счет. Это сделано для сокращения риска завоза в королевство коронавирусной инфекции.

Проживание в специальном британском отеле вместе с питанием и обязательным двукратным тестированием на коронавирус обходится в 1 750 фунтов (180 тыс. рублей) на человека. Положительный результат анализа означает продление карантина и дополнительные расходы в размере от 300 до 1 200 фунтов (от 31 до 123 тыс. рублей). Лицам, скрывшим от властей информацию о посещении государств из красного списка, грозит штраф до 10 тыс. фунтов (больше 1 млн рублей) и тюремное заключение сроком до 10 лет.

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