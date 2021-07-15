Объявлений о переговорах США с РФ по стратегической стабильности пока нет - Белый дом
22:10 14.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Что касается переговоров по стратегической стабильности, то я не располагаю какими-либо [данными] о сроках [их проведения]", - сказала в среду пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки, отвечая на вопрос ТАСС в ходе регулярного брифинга.
Ранее в среду заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил ТАСС, что новый раунд российско- американских консультаций по стратегической стабильности пройдет до конца этого месяца. При этом до этого источник в российской делегации в Душанбе отметил, что такие контакты состоятся через неделю.
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