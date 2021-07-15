0
0
677
НОВОСТИ

Объявлений о переговорах США с РФ по стратегической стабильности пока нет - Белый дом

22:10 14.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белый дом пока не может сделать объявлений о проведении переговоров между США и Россией по тематике стратегической стабильности.

"Что касается переговоров по стратегической стабильности, то я не располагаю какими-либо [данными] о сроках [их проведения]", - сказала в среду пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки, отвечая на вопрос ТАСС в ходе регулярного брифинга.

Ранее в среду заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил ТАСС, что новый раунд российско- американских консультаций по стратегической стабильности пройдет до конца этого месяца. При этом до этого источник в российской делегации в Душанбе отметил, что такие контакты состоятся через неделю.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 15.07.2021
Четверо погибли и 11 пострадали в результате аварии с пятью машинами под Саратовом - СК
0
54
13:20 15.07.2021
"Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за роста смертности от ковида
0
85
13:05 15.07.2021
Украинские ВМС получили первый ударный беспилотник из Турции
0
85
13:02 15.07.2021
Клуб «Cinema Bar Хауз» в Москве могут закрыть за нарушение мер против COVID-19
0
111
13:00 15.07.2021
Парк самолетов в регионах РФ остро нуждается в обновлении во избежание катастроф - Песков
0
93
12:47 15.07.2021
Ректор РХТУ Александр Мажуга: Проект «Наука в городе» станет частью школьной программы
0
111
12:32 15.07.2021
Талибы предложили властям перемирие в обмен на освобождение 7 тыс. заключенных
0
157
12:27 15.07.2021
Необходимо отремонтировать стадионы для создания тренировочных кластеров - Вассерман
0
151
12:20 15.07.2021
В Петербурге побит восьмой с начала лета температурный рекорд
0
164
12:15 15.07.2021
Тимофеем Баженовым предложен способ борьбы с кибермошенниками
0
165

Возврат к списку