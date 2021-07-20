Сбербанком теперь принимаются карты American Express в банкоматах и терминалах

11:35

Сбербанк, третий по величине эквайер мира и крупнейший банк страны расширяет партнерство с American Express, что дает клиентам возможность совершать больше покупок в интернете, а также существенно увеличивает количество торговых точек в РФ, где можно оплачивать картой услуги и товары.

Клиенты American Express, в свою очередь, теперь могут снимать рубли в банкоматах Сбербанка, количество торговых точек и банкоматов, которые будут принимать карты, также планируется существенно увеличить в промежутке с 2021 по 2022 годы.

Как рассказал Кирилл Царев, зам. председателя правления Сбера, “Мы расширяем сеть приёма платежей с использованием карт American Express в точках продаж клиентов Сбербанка. Сейчас мы завершили первый этап интеграции и будем плавно распространять возможность использования карт на всей территории страны — количество торговых точек и банкоматов будет расти постепенно. Держатели этих карт смогут оплачивать покупки в большем количестве магазинов, в том числе на интернет-площадках. Наши клиенты, использующие услуги эквайринга, смогут увеличить торговый оборот. Мы продолжим расширение сотрудничества, чтобы предоставить больше вариантов оплаты покупок корпоративным клиентам Сбербанка и держателям карт American Express”.

Президент Global Network Services for American Express Мохаммед Бади, со своей стороны подчеркивает значимость сотрудничества со Сбербанком, как с перспективным партнёром.

“Мы рады расширить сотрудничество со Сбербанком, третьим по величине торговым эквайером в мире, чтобы увеличить присутствие American Express в России. Такое сотрудничество даёт держателям карт нашей платёжной системы возможность использовать их для ежедневных покупок и путешествий по стране — как туристы либо по работе. Сбербанк и American Express продолжат тесно сотрудничать, чтобы увеличить число принимающих карты American Express точек в ближайшие годы”.