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Заболеваемость коронавирусом выросла в мире за неделю на 12% - ВОЗ

09:05 21.07.2021 Источник: Эхо Москвы

Заболеваемость коронавирусом выросла в мире за неделю на 12%, а смертность на 1% — утверждает Всемирная организация здравоохранения. 

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус предупреждает об угрозе появления более опасного штамма. По его словам, не исключено, что события будут развиваться таким образом, что действующие вакцины с ним не смогут справиться. Пандемия – это испытание, — подчеркнул Гебрейесус.  Эхо Москвы

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