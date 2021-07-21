Заболеваемость коронавирусом выросла в мире за неделю на 12% - ВОЗ
09:05 21.07.2021 Источник: Эхо Москвы
Заболеваемость коронавирусом выросла в мире за неделю на 12%, а смертность на 1% — утверждает Всемирная организация здравоохранения.
Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус предупреждает об угрозе появления более опасного штамма. По его словам, не исключено, что события будут развиваться таким образом, что действующие вакцины с ним не смогут справиться. Пандемия – это испытание, — подчеркнул Гебрейесус. Эхо Москвы
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