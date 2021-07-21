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Российская база в Таджикистане получит 17 современных БМП

11:32 21.07.2021 Источник: Интерфакс

Российскую военную базу в Таджикистане усиливают бронетехникой на фоне обострения обстановки в Афганистане.

"До конца июля текущего года мотострелковые подразделения 201-й военной базы получат 17 современных боевых машин пехоты (БМП-2), что позволит существенно увеличить их боевые возможности при выполнении задач в любой обстановке", - сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин.

Пресс-служба ЦВО в свою очередь уточнила, что новые боевые машины предназначены для замены устаревших образцов техники мотострелковых подразделений. БМП-2М имеют автоматическую систему управления огнем, позволяющую командиру и наводчику действовать как единое целое в дневное и ночное время. Также БМП-2М оснащена приборами панорамного прицеливания и наблюдения, новой радиостанцией Р-168 "Акведук", способной устойчиво работать даже в условиях радиоэлектронного воздействия. БМП-2М предназначена для транспортировки военнослужащих к переднему краю, повышения их мобильности, вооруженности и защищенности.

Модернизированные машины пехоты будут доставлены в Таджикистан авиатранспортом Воздушно-космических сил РФ.

Ранее сообщалось, что совместное учение военнослужащих России, Узбекистана и Таджикистана пройдет с 5 по 10 августа в Хатлонской области Таджикистана. В ходе учения военные, по данным Лапина, отработают подготовку к ведению боевых действий совместной группировкой войск по разгрому отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию союзного государства. Основу российского воинского контингента составят подразделения 201-й военной базы, в том числе горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также группы специального отдельного соединения специального назначения ЦВО. Кроме того, в учении будут задействованы специалисты РХБ защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы.

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