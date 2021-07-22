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Отметки о регистрации брака и о детях будут ставить в паспортах по желанию граждан

09:00 22.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отметки в паспортах о регистрации и расторжении брака, а также о детях будут делать по желанию граждан. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Из документа следует, что в паспорте в обязательном порядке будут производиться записи о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а также об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста.

"По желанию гражданина в паспорте также производятся отметки: о регистрации и расторжении брака, <...> о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста)", - говорится в документе.

Кроме того, по желанию граждан будут вноситься отметки о ранее выданных паспортах, о выданных действительных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ за границей, о группе крови и резус-факторе, об идентификационном номере налогоплательщика.

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