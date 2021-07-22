РФ просит ЕСПЧ обязать Украину прекратить водную блокаду Крыма
12:32 22.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия просит Европейский суд по правам человека применить к Украине обеспечительные меры и обязать ее прекратить блокировку воды в Крым и дискриминацию русского языка. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе Генпрокуратуры.
"В жалобе заявлено ходатайство о применении ЕСПЧ обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 регламента, обязывающих Украину незамедлительно прекратить такие вопиющие нарушения, как блокировка поступления пресной воды в Крым, ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке, запрет вещания русскоязычных телевизионных и радиоканалов, ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке", - подчеркнули в Генпрокуратуре.
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