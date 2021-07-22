Песков назвал актуальными учения по работе Рунета при отключении от глобальной сети
18:00 22.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль считает актуальными учения по работе Рунета при отключении от глобальной сети, в век санкционной политики нужно быть готовым ко всему. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нам известно об этих учениях, они актуальны. Мы с вами живем в век, когда киберпреступность набирает обороты и по- прежнему существует дефицит активного международного взаимодействия в борьбе с киберпреступностью. Кроме того, мы также живем с вами в век, когда многие страны являются апологетами санкционной политики, политики рестрикций. Инструментарий этой политики является абсолютно непредсказуемым, поэтому нужно быть готовым ко всему, рассчитывая на взаимодействие и сотрудничество в первую очередь", - сказал Песков.
При этом вопрос о результатах учений представитель Кремля переадресовал в Роскомнадзор и Минсвязи.
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