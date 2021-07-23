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США сохраняют все инструменты по "Северному потоку - 2", несмотря на сделку с ФРГ - Госдеп

22:40 22.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не намерены отказываться ни от каких ограничительных и других подобных инструментов в отношении "Северного потока - 2", несмотря на сделку с Германией, направленную на урегулирование разногласий по этому проекту. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Чтобы сказать совершенно ясно: мы не отказываемся ни от каких доступных нам инструментов. В действительности мы добавляем несколько дополнительных в наш арсенал", - сказал представитель внешнеполитического ведомства США, отвечая на вопрос, отказывается ли теперь Вашингтон от использования санкций в отношении проекта "Северный поток - 2".

"Однако факт заключается в том, что к тому времени, когда мы (нынешняя администрация США - прим. ТАСС) пришли к власти, строительство этого трубопровода было завершено на 90%. И мы пришли к выводу, опираясь на имеющуюся информацию, и она не вся является публичной, о том, что санкции не остановили бы сооружение трубопровода", - подчеркнул Прайс.

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