США сохраняют все инструменты по "Северному потоку - 2", несмотря на сделку с ФРГ - Госдеп
22:40 22.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты не намерены отказываться ни от каких ограничительных и других подобных инструментов в отношении "Северного потока - 2", несмотря на сделку с Германией, направленную на урегулирование разногласий по этому проекту. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
"Чтобы сказать совершенно ясно: мы не отказываемся ни от каких доступных нам инструментов. В действительности мы добавляем несколько дополнительных в наш арсенал", - сказал представитель внешнеполитического ведомства США, отвечая на вопрос, отказывается ли теперь Вашингтон от использования санкций в отношении проекта "Северный поток - 2".
"Однако факт заключается в том, что к тому времени, когда мы (нынешняя администрация США - прим. ТАСС) пришли к власти, строительство этого трубопровода было завершено на 90%. И мы пришли к выводу, опираясь на имеющуюся информацию, и она не вся является публичной, о том, что санкции не остановили бы сооружение трубопровода", - подчеркнул Прайс.
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