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НОВОСТИ

В Нью-Йорке введена обязательная вакцинация для госслужащих

14:12 27.07.2021 Источник: Эхо Москвы

В Нью-Йорке ввели обязательную вакцинацию для госслужащих. Как передает Financial Times, «белые воротнички» должны будут сделать прививки или еженедельно сдавать тесты на коронавирус. Эти требования распространяются в том числе на полицейских, пожарных и работников школ. Проверять их сертификаты о вакцинации в Нью-Йорке должны начать не позже 13 сентября, в сфере здравоохранения меры вступят в силу уже через неделю. Мэр мегаполиса Де Блазио призвал частные компании к введению аналогичных требований к своим сотрудникам. Об обязательной вакцинации госслужащих объявили и власти Калифорнии.  Эхо Москвы

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