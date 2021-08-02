В 2021 году около 4 млн россиян могут посетить Турцию - АТОР

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Туристический поток россиян в Турцию в 2021 году может составить от 3,5 до 4,5 млн человек против 2,1 млн туристов в 2020 году и 6,9 млн туристов в 2019 году. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.



"В прошлом году Турция открылась только 1 августа, и из- за того, что все страны мира были закрыты, Турцию посетило 2,1 млн чел. По предварительному прогнозу, учитывая, что было временное закрытие в апреле-июне, Турцию посетило 3,5-4,5 млн человек", - сказал он.



Как сообщалось ранее, в 2019 году Турцию посетили 6,9 млн россиян. Таким образом, по подсчётам ТАСС, турпоток может восстановиться на 60% к уровню 2019 года. По мнению Горина, Турция остается очень привлекательной страной для россиян, поскольку полеты туда разрешены из всех российских международных аэропортов. При этом выполняются как чартерные, так и регулярные рейсы. "Хоть и говорят, что скоро откроют Египет, но все же поездки в него будут дороже, поскольку осуществляется всего 10 рейсов одной авиакомпании", - отметил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.



