Больше всего преступлений в Москве и Московской области совершают мигранты - ГП РФ
20:20 02.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Умеренными темпами продолжился рост преступности среди мигрантов (плюс 4,8%, 18,8 тыс.). Как и прежде, основной массив этих преступлений приходится на Москву (плюс 9,1%, 3,6 тыс.) и Московскую область (плюс 4%, 2,9 тыс.)", - сказано в материалах.
По данным Генпрокуратуры, больше трети совершенных иностранными гражданами преступлений направлены против собственности (7,1 тыс.). "Каждое восьмое связано с незаконным оборотом наркотиков (2,3 тыс.)", - отмечается в материалах.
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