ЦИК в Верховном суде обратился с просьбой признать исключение Грудинина из списка КПРФ на выборах в Госдуму
16:35 03.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центризбирком во вторник попросил Верховный суд признать законным свое решение об исключении директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина из федерального списка кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму, передает корр. ТАСС.
"Решение Центризбиркома основано на фактах, которые подтверждаются всем комплексом представленных материалов дела. На этом основании просим отклонить жалобу Грудинина", - сказала представитель ЦИК.
Суд во вторник начал слушания по жалобе Грудинина на снятие с выборов. Юристы истца во вступительном слове просили об отмене решения ЦИК. "ЦИК использовал при принятии своего решения недостоверные сведения, которые опровергаются нашими аргументами", - заявила представитель Грудинина.
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