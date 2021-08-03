ЦИК в Верховном суде обратился с просьбой признать исключение Грудинина из списка КПРФ на выборах в Госдуму

16:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центризбирком во вторник попросил Верховный суд признать законным свое решение об исключении директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина из федерального списка кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму, передает корр. ТАСС.

"Решение Центризбиркома основано на фактах, которые подтверждаются всем комплексом представленных материалов дела. На этом основании просим отклонить жалобу Грудинина", - сказала представитель ЦИК.

Суд во вторник начал слушания по жалобе Грудинина на снятие с выборов. Юристы истца во вступительном слове просили об отмене решения ЦИК. "ЦИК использовал при принятии своего решения недостоверные сведения, которые опровергаются нашими аргументами", - заявила представитель Грудинина.