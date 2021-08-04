Россия с 4-го августа возобновляет выдачу виз гражданам Франции
17:25 04.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посольство России в Париже возобновило в среду предоставление виз французским гражданам, приостановленное ранее в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе дипмиссии.
"Консульский отдел посольства России во Франции, генеральные консульства в Марселе и Страсбурге, а также канцелярия в Вильфранш-сюр-Мер возобновили выдачу всех типов виз с 4 августа", - отметили в диппредставительстве.
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