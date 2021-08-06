Власть не ставит "планки" по явке на выборах в Госдуму - Памфилова
23:05 05.08.2021 Источник: Интерфакс
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что у Центризбиркома нет плана по явке на предстоящие в сентябре выборы, заметив, что на выборах некоторых уровней ожидается высокая конкуренция.
"Я всем могу сказать "нет", но у меня есть определённые моральные обязательства перед президентом. И вот единственный человек, которому мне сложнее было бы, например, по каким-то вопросам сказать "нет", никогда, ни разу за все эти годы нашего общения, а это много лет, и сложные ситуации были, не сказал мне, что делай так-то и так-то", - сказала Памфилова в эфире "Эхо Москвы", отвечая на вопрос главреда "Эха" Алексея Венедиктова, не ставит ли руководство страны ЦИКу "планку" по явке на выборы.
По ее словам, ей "вообще никаких "планок" не ставят, никто (ничего) не говорит".
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