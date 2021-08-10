Детали проекта развития любительского спорта в Ясеневе раскрыты Романом Романенко
19:45 10.08.2021
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Фото Ивана Степанова
«Это уникальный проект, аналогов которому пока нет ни в одном районе Москвы. И самое значимое в нём то, что спорт будет доступен горожанам совершенно бесплатно. Уже есть договорённость с представителями центра спорта и досуга «Атлант», они обеспечат работу профессиональных инструкторов по десяти видам спорта. Работа новых секций в районе будет финансироваться за счёт бюджета. Начало полноценного функционирования всех площадок ожидаем уже в конце этого месяца», — рассказал парламентарий.
Роман Романенко вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным ранее инспектировал объект в Ясенево, также им были озвучены предложения местных жителей, адресованные градоначальнику, среди которых были организация санитарных зон, бесплатный прокат инвентаря и организация площадок для набирающего популярность панна-футбола.
Кластер будет состоять из 18 площадок для любительских занятий футболом, баскетболом, волейболом, настольным теннисом, тяжёлой атлетикой, фитнесом и другими видами спорта.
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