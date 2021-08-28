В РФ с начала года на 50% выросло число преступлений за пропаганду терроризма в интернете
10:00 28.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество преступлений, связанных с публичным оправданием и пропагандой терроризма, в России с начала текущего года выросло на 50%. Об этом говорится в статистических материалах МВД о состоянии преступности, с которыми ознакомился ТАСС.
По данным ведомства, всего с января по июль текущего года в РФ зарегистрировано 243 преступления по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), что на 50% больше аналогичного периода прошлого года. В основном данные преступления были выявлены сотрудниками ФСБ и МВД России.
За семь месяцев текущего года в России зарегистрировано также 316 тыс. IT-преступлений. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года их количество увеличилось почти на 16%.
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