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ОПЕК+ может отказаться от роста добычи

13:30 29.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны, которые участвуют в соглашении о сокращении добычи нефти ОПЕК+, 1 сентября могут пересмотреть текущие условия сделки и отказаться от согласованного ранее увеличения добычи на 400 тыс. баррелей в сутки в течение следующих нескольких месяцев. Об этом в интервью агентству Рейтер сообщил министр нефти и высшего образования Кувейта Мухаммед Абдель Латиф аль-Фарес.

"Рынки замедляются. Поскольку COVID-19 начал свою четвертую волну в некоторых областях, мы должны быть осторожны и пересмотреть это увеличение. Может быть приостановлено увеличение на 400 тыс. баррелей в сутки", - сказал он.

Экономика стран Восточной Азии, в том числе Китая, по- прежнему страдает от COVID-19, поэтому необходимо проявлять осторожность, добавил аль-Фарес.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена призвала ОПЕК+ увеличить добычу нефти, чтобы справиться с ростом цен, которое она рассматривает как угрозу восстановлению мировой экономики.

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