В Катаре прошла дипломатов Пакистана и ФРГ с представителем талибов
09:40 04.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Заместитель директора политического управления Шер М. Аббас Станикзай и его делегация встретились с послом Пакистана в Катаре. Обе стороны обсудили сложившуюся в Афганистане ситуацию, гуманитарную помощь, двусторонние отношения, основанные на взаимной заинтересованности и уважении", - написал в субботу Шахин. По его словам, стороны обсудили проблемы передвижения людей через пропускные пункты на границе двух стран.
"Шер М. Аббас Станикзай, заместитель директора политического управления, и сопровождающая его делегация встретились с представителем Германии по Афганистану Маркусом Потцелем. Стороны обсудили текущую ситуацию в Афганистане, возобновление работы аэропорта и вопросы, связанные с экономическим развитием и гуманитарной помощью. Делегация Германии подчеркнула необходимость увеличения и продолжения оказания гуманитарной помощи Афганистану, что было высоко оценено делегацией политического управления", - указывается в сообщении Шахина.
Потцель подтвердил факт встречи на своей странице в "Твиттере". "Вчера у меня была еще одна конструктивная встреча с директором Станикзаем в Дохе. Мы говорили о срочной необходимости формирования инклюзивного правительства и предпосылках для будущего сотрудничества между Германией и Афганистаном", - написал он.
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