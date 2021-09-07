Адвокат Сафронова Павлов уехал из России в Грузию из-за уголовного преследования

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Адвокат Иван Павлов, который известен участием в делах журналиста Ивана Сафронова и топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан, переехал из РФ в Грузию из-за уголовного преследования. Об этом сказано в заявлении юриста, опубликованном в его телеграм-канале.

"Теперь я эмигрант. Пока в Грузии - стране, с которой меня многое связывает. Здесь родилась моя мама, похоронен мой дед, здесь я прожил три года в детстве, ходил в школу", - сказано в заявлении Павлова.