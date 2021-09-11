Руководство аэропорта в Кабуле обещает полностью восстановить авиадвижение в течение нескольких дней
18:18 11.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Аэропорт Кабула полностью восстановит внутреннее и международное авиасообщение в течение нескольких дней. Об этом заявил в субботу глава администрации аэропорта Абдул Хади Хамдан.
"Идет работа по возвращению аэропорта к нормальному функционированию. Технические группы дружественных стран работают [с нами] и говорят, что аэропорт будет открыт для внутренних и международных рейсов в течение нескольких дней", - цитирует его телеканал "Ариана ньюс".
Также телеканал отмечает, что работу в аэропорту возобновили пограничные службы.
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