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Сербия отдает себе отчет, что не вступит в ЕС, пока не признает Косово - Вучич

21:20 13.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия полностью отдает себе отчет в том, что ее не примут в ЕС, пока она не признает независимость Косова. Об этом заявил в понедельник президент Сербии Александар Вучич по итогам переговоров в Белграде с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Мы отдаем себе отчет, что не станем частью ЕС, пока не признаем Косово", - сказал сербский лидер.

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