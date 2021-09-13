Сербия отдает себе отчет, что не вступит в ЕС, пока не признает Косово - Вучич

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия полностью отдает себе отчет в том, что ее не примут в ЕС, пока она не признает независимость Косова. Об этом заявил в понедельник президент Сербии Александар Вучич по итогам переговоров в Белграде с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Мы отдаем себе отчет, что не станем частью ЕС, пока не признаем Косово", - сказал сербский лидер.