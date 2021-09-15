В Специальном суде по Косову началось рассмотрение первого дела
15:12 15.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специальный суд по Косову в среду начал рассмотрение первого в своей истории дела - в отношении одного из бывших руководителей Освободительной армии Косова Салиха Мустафы. Трансляция судебного заседания велась на сайте суда.
Обвинительный акт в отношении Мустафы был подтвержден 12 июня 2020 года. В конце сентября 2020 года он был задержан в Косове и Метохии, в ходе первичной явки один из бывших руководителей Освободительной армии Косова свою вину признавать отказался.
Как заявил специальный прокурор Джек Смит, Салих Мустафа "обвиняется в военных преступлениях по четырем пунктам: незаконное задержание, жесткое обращение, пытки и убийства". "Эти преступления были предположительно совершены в центре для заключенных "Злаш" в Косове в апреле 1999 года", - отметил он.
По данным Специального суда, девять человек к настоящему времени допущены к участию в судебном процессе в качестве жертв. Эти люди могут продемонстрировать, что им был нанесен физический, психологический или материальный ущерб в результате преступлений, указанных в обвинительном акте. Слушания по делу будут проходить в сентябре - октябре этого года. Прокуратура заявила, что ей потребуется 87 часов, чтобы представить дело. Представители обвинения намерены заслушать 16 свидетелей, 15 из которых выступят перед судьями лично.
НОВОСТИ
- 15:32 15.09.2021
- Джонсон собирается сменить министра иностранных дел - The Times
- 15:30 15.09.2021
- Андрей Воробьев проверил подготовку к строительству дороги М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань
- 15:22 15.09.2021
- Сбер поможет реализовать Стратегию развития физической культуры и спорта
- 15:05 15.09.2021
- Светлана Разворотнева вынесла обсуждение ситуации с перестройкой гаража в хостел на ул Мельникова на новый уровень
- 15:00 15.09.2021
- Подданный Швеции приговорен к трем годам тюрьмы по делу о шпионаже в пользу РФ
- 14:32 15.09.2021
- За 5 лет в Крыму предотвращено 53 антироссийские акции "Меджлиса" - ФСБ
- 14:12 15.09.2021
- Работа по созданию сверхтяжелой ракеты "Енисей" никогда не прекращалась - Рогозин
- 14:00 15.09.2021
- Стратегические учения "Запад-2021" завершились на полигоне Мулино в Нижегородской области
- 13:47 15.09.2021
- Сергей Собянин рассказал о модернизации Боткинской больницы
- 13:32 15.09.2021
- ФСБ заявила о наличии связи "Меджлиса" со спецслужбами Украины
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать