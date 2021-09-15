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В Специальном суде по Косову началось рассмотрение первого дела

15:12 15.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальный суд по Косову в среду начал рассмотрение первого в своей истории дела - в отношении одного из бывших руководителей Освободительной армии Косова Салиха Мустафы. Трансляция судебного заседания велась на сайте суда.

Обвинительный акт в отношении Мустафы был подтвержден 12 июня 2020 года. В конце сентября 2020 года он был задержан в Косове и Метохии, в ходе первичной явки один из бывших руководителей Освободительной армии Косова свою вину признавать отказался.

Как заявил специальный прокурор Джек Смит, Салих Мустафа "обвиняется в военных преступлениях по четырем пунктам: незаконное задержание, жесткое обращение, пытки и убийства". "Эти преступления были предположительно совершены в центре для заключенных "Злаш" в Косове в апреле 1999 года", - отметил он.

По данным Специального суда, девять человек к настоящему времени допущены к участию в судебном процессе в качестве жертв. Эти люди могут продемонстрировать, что им был нанесен физический, психологический или материальный ущерб в результате преступлений, указанных в обвинительном акте. Слушания по делу будут проходить в сентябре - октябре этого года. Прокуратура заявила, что ей потребуется 87 часов, чтобы представить дело. Представители обвинения намерены заслушать 16 свидетелей, 15 из которых выступят перед судьями лично.

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