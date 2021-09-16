Начались поставки системы С-500 в российские войска - вице-премьер Борисов
13:20 16.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Перспективная зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 "Прометей" начала поставляться в российские войска после завершения госиспытаний. Об этом заявил журналистам в кулуарах Тюменского нефтегазового форума вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"Только-только завершены госиспытания и начались первые поставки этого комплекса. И то еще не в той полной номенклатуре, которая по требованию заказчика "Алмаз- Антеем" должна быть сделана. Это такие конфигурации комплекса оговоренного состава", - сказал Борисов, отвечая на вопрос о системе С-500.
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