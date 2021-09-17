Бразильский суд впервые признал право собак на компенсацию морального вреда - портал

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд южного бразильского штата Парана впервые признал право собак на компенсацию морального вреда, причиненного жестоким обращением со стороны бывших хозяев. Об этом сообщило в четверг издание "Антагониста" со ссылкой на базу данных судебного органа.

По информации портала, шестилетний золотистый ретривер по кличке Спайк и трехлетний пойнтер Рэмбо наравне с представляющими их интересы в рамках судебного процесса НКО получили статус "заинтересованной стороны". Каждый из них сможет, таким образом, претендовать на получение 2 тыс. реалов (около 400 долларов США) в качестве моральной компенсации, единогласно решили в суде, отправив дело на повторное рассмотрение в первую инстанцию.

По мнению адвоката и зоозащитницы Эвелин Палуду, суд создал прецедент, который в дальнейшем может быть использован для отстаивания интересов других зверей. "Это слом парадигмы. Это новый взгляд на право, постгуманистический", - приводит издание ее слова.

В августе прошлого года в полицию города Кашкавел поступило сообщение об оставлении домашних животных без присмотра на длительное время. Как сообщает портал, полиция спасла изможденных голодом, страхом и болезнями собак, которых хозяева, отправившись на отдых, оставили дома одних. Вызволенных животных передали для реабилитации и последующей опеки в местную зоозащитную организацию, отказав бывшим хозяевам в их возвращении.

"Было нарушено право животных, не тех, кто их спас, и не НКО, под опекой которого они теперь находятся. И так же как в случае с людьми, когда только обладатели права могут рассчитывать на компенсацию в суде, такое право признано за животными", - добавляет Палуду.