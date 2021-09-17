0
0
161
НОВОСТИ

Бразильский суд впервые признал право собак на компенсацию морального вреда - портал

10:32 17.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд южного бразильского штата Парана впервые признал право собак на компенсацию морального вреда, причиненного жестоким обращением со стороны бывших хозяев. Об этом сообщило в четверг издание "Антагониста" со ссылкой на базу данных судебного органа.

По информации портала, шестилетний золотистый ретривер по кличке Спайк и трехлетний пойнтер Рэмбо наравне с представляющими их интересы в рамках судебного процесса НКО получили статус "заинтересованной стороны". Каждый из них сможет, таким образом, претендовать на получение 2 тыс. реалов (около 400 долларов США) в качестве моральной компенсации, единогласно решили в суде, отправив дело на повторное рассмотрение в первую инстанцию.

По мнению адвоката и зоозащитницы Эвелин Палуду, суд создал прецедент, который в дальнейшем может быть использован для отстаивания интересов других зверей. "Это слом парадигмы. Это новый взгляд на право, постгуманистический", - приводит издание ее слова.

В августе прошлого года в полицию города Кашкавел поступило сообщение об оставлении домашних животных без присмотра на длительное время. Как сообщает портал, полиция спасла изможденных голодом, страхом и болезнями собак, которых хозяева, отправившись на отдых, оставили дома одних. Вызволенных животных передали для реабилитации и последующей опеки в местную зоозащитную организацию, отказав бывшим хозяевам в их возвращении.

"Было нарушено право животных, не тех, кто их спас, и не НКО, под опекой которого они теперь находятся. И так же как в случае с людьми, когда только обладатели права могут рассчитывать на компенсацию в суде, такое право признано за животными", - добавляет Палуду.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:00 17.09.2021
В России выявили 19 905 заразившихся коронавирусом за сутки
0
0
11:32 17.09.2021
Демократы полностью уничтожат США через три года - Трамп
0
83
11:20 17.09.2021
Россия в пандемию направила на поддержку граждан и экономики около 3 трлн рублей - Путин
0
107
11:05 17.09.2021
ЦБ не снизит ключевую ставку, пока люди не будут довольны доходностью вкладов - Набиуллина
0
122
11:00 17.09.2021
Британский суд засекретил на 90 лет завещание принца Филипа
0
130
10:57 17.09.2021
Реставрацию парадных ворот Александринского дворца завершат в сентябре
0
126
10:45 17.09.2021
Собянин представил победителей конкурса социальных проектов Правительства Москвы
0
151
10:40 17.09.2021
В Подмосковье началось голосование за кандидатов в Госдуму и Мособлдуму
0
151
10:20 17.09.2021
Частый кашель Байдена – не повод для беспокойства, уверены в Белом доме
0
178
10:05 17.09.2021
Франция не станет отмечать с США юбилей морской битвы из-за срыва контракта на подлодки - NYT
0
197

Возврат к списку