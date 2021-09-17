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Путин проголосует на выборах в Госдуму онлайн - Песков

13:00 17.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин проголосует на выборах в Госдуму в режиме онлайн, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент будет голосовать на электронном голосовании", - сказал представитель Кремля.

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