Путин проголосует на выборах в Госдуму онлайн - Песков
13:00 17.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин проголосует на выборах в Госдуму в режиме онлайн, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент будет голосовать на электронном голосовании", - сказал представитель Кремля.
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