На выборах в Госдуму подсчитано около 25% голосов

00:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия "Единая Россия" по результатам обработки 25,03% итоговых протоколов набирает 44,26% голосов избирателей по партийному списку на выборах в Госдуму. Об этом сообщается на экране в информационном центре Центризбиркома России в воскресенье.

Далее идут КПРФ с 22,31%, ЛДПР с 8,5%, "Справедливая Россия" с 7,32% и "Новые люди" с 6,58%. Таким образом, пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.