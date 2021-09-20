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НОВОСТИ

На выборах в Госдуму подсчитано около 25% голосов

00:10 20.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия "Единая Россия" по результатам обработки 25,03% итоговых протоколов набирает 44,26% голосов избирателей по партийному списку на выборах в Госдуму. Об этом сообщается на экране в информационном центре Центризбиркома России в воскресенье.

Далее идут КПРФ с 22,31%, ЛДПР с 8,5%, "Справедливая Россия" с 7,32% и "Новые люди" с 6,58%. Таким образом, пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.

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