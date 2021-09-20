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Накануне выборов фондовый рынок России поднялся до рекордного уровня - Bloomberg

09:05 20.09.2021 Источник: Газета.Ru

Фондовый рынок России поднялся до рекордного уровня накануне парламентских выборов. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечают авторы статьи, показатели владения российскими облигациями иностранцами достигли рекордного уровня за последние пять месяцев, а оценки кредитных рисков снизились до допандемийного уровня.

«После почти десятилетия политических рисков российские рынки переживают период устойчивости благодаря стремлению Центрального банка обуздать инфляцию, консервативной фискальной политике, восстановлению цен на сырьевые товары и ослаблению санкций США. Имея так много причин для оптимизма, инвесторы не обращают внимания на политическую ситуацию и даже рискуют остаться без внимания в своих экологических, социальных и управленческих соображениях», — говорится в материале.

Согласно прогнозам, в этом году российская экономика вырастет на 3,9%, профицит текущего счета составит 3,9%, а дефицит бюджета сократится до 0,8%.  Газета.Ru

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