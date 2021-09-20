0
0
79
НОВОСТИ

Франция и ФРГ отказались указывать, что конфликт в Донбассе идет на Украине - источник

17:12 20.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция и Германия отказались в проекте итогового документа возможного саммита "нормандской четверки" указывать характер и стороны конфликта в Донбассе и даже то, что он проходит на Украине. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в российской делегации на переговорах политических советников и представителей МИД стран нормандского формата, очередной раунд которых прошел 17 сентября в онлайн-формате.

"Сначала все участники переговоров, включая представителей Украины, согласились, что Минские соглашения являются единственной основой для урегулирования конфликта. Но тут же Германия, Франция и Украина отказались закреплять в проекте итогового документа географическую дислокацию конфликта, его характер и стороны конфликта, на которые Минскими соглашениями возложены обязательства по его урегулированию", - указал источник.

"Французы и немцы дошли до того, что вычеркнули из проекта итогов предложенное ими же указание о том, что конфликт происходит "в Украине", которое никем до этого не оспаривалось. Причем данную правку они сделали своей принципиальной позицией", - сказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:35 20.09.2021
Александр Козлов: Беспрецедентная явка на онлайн-голосовании - стимул продолжать развивать этот формат
0
22
17:32 20.09.2021
Исламисты в Ливии потребовали переноса запланированных на конец декабря выборов
0
42
17:17 20.09.2021
Толстой: По итогам выборов можно говорить об уверенной победе кандидатов «списка Собянина»
0
81
17:00 20.09.2021
Пять человек погибли в результате стрельбы в Алма-Ате - полиция
0
99
16:32 20.09.2021
ВС РФ признал незаконным разведение гражданами домашних птиц на садовых участках
0
159
16:27 20.09.2021
АКРА повысило кредитный рейтинг опорного банка Госкорпорации Ростех
0
162
16:12 20.09.2021
В Госдуму впервые за долгое время проходят пять партий - Памфилова
0
209
16:00 20.09.2021
Путин продлил действие контрсанкций до конца 2022 года - указ
0
257
15:32 20.09.2021
Саакашвили назвал пользу для Украины от «Северного потока-2»
0
254
15:12 20.09.2021
Гидрографическое судно уточнило границы России в Арктике
0
259

Возврат к списку