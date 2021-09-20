Франция и ФРГ отказались указывать, что конфликт в Донбассе идет на Украине - источник
17:12 20.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция и Германия отказались в проекте итогового документа возможного саммита "нормандской четверки" указывать характер и стороны конфликта в Донбассе и даже то, что он проходит на Украине. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в российской делегации на переговорах политических советников и представителей МИД стран нормандского формата, очередной раунд которых прошел 17 сентября в онлайн-формате.
"Сначала все участники переговоров, включая представителей Украины, согласились, что Минские соглашения являются единственной основой для урегулирования конфликта. Но тут же Германия, Франция и Украина отказались закреплять в проекте итогового документа географическую дислокацию конфликта, его характер и стороны конфликта, на которые Минскими соглашениями возложены обязательства по его урегулированию", - указал источник.
"Французы и немцы дошли до того, что вычеркнули из проекта итогов предложенное ими же указание о том, что конфликт происходит "в Украине", которое никем до этого не оспаривалось. Причем данную правку они сделали своей принципиальной позицией", - сказал собеседник агентства.
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