Франция и ФРГ отказались указывать, что конфликт в Донбассе идет на Украине - источник

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция и Германия отказались в проекте итогового документа возможного саммита "нормандской четверки" указывать характер и стороны конфликта в Донбассе и даже то, что он проходит на Украине. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в российской делегации на переговорах политических советников и представителей МИД стран нормандского формата, очередной раунд которых прошел 17 сентября в онлайн-формате.

"Сначала все участники переговоров, включая представителей Украины, согласились, что Минские соглашения являются единственной основой для урегулирования конфликта. Но тут же Германия, Франция и Украина отказались закреплять в проекте итогового документа географическую дислокацию конфликта, его характер и стороны конфликта, на которые Минскими соглашениями возложены обязательства по его урегулированию", - указал источник.

"Французы и немцы дошли до того, что вычеркнули из проекта итогов предложенное ими же указание о том, что конфликт происходит "в Украине", которое никем до этого не оспаривалось. Причем данную правку они сделали своей принципиальной позицией", - сказал собеседник агентства.