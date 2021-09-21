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Два человека погибли и шесть пострадали при пожаре в гостинице в Дагестане

09:20 21.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека погибли и шесть пострадали в результате пожара в гостинице в Дагестане. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В ходе тушения пожара обнаружены тела двух погибших мужчин. В Хасавюртовскую ЦГБ доставлены с различными травмами 6 человек (из них 1 женщина 1983 года рождения), из них 1 в реанимации. Детей нет. Эвакуировано 19 человек", - сообщили в ведомстве.

В ГУ МЧС добавили, что сообщение о пожаре в двухэтажном здании гостиницы с мансардой в городе Хасавюрте поступило в 04:12 мск. В 05:05 мск пламя было локализовано на площади 450 кв. метров, в 05:35 ликвидировано открытое горение.

Для тушения привлекались 21 единица техники, 54 человека. Из них от МЧС 32 человека и 11 единиц техники.

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