0
0
84
НОВОСТИ

Путин до конца недели встретится с руководителями политических партий

13:00 21.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин до конца недели проведет по видеосвязи встречу с руководством политических партий, в том числе поздравит "Единую Россию" с победой на парламентских выборах. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент имеет в виду до конца этой недели встретиться с руководителями политических партий", - сказал представитель Кремля, уточнив, что мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. "И, конечно, у президента будет возможность поздравить в том числе и партию, которая стала победителем на этих выборах", - добавил Песков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 21.09.2021
Катар не планирует возвращаться в ОПЕК - министр энергетики
0
26
13:30 21.09.2021
Сбер запустил акселератор для FMCG-экспортеров
0
38
13:20 21.09.2021
Суд в Тверской области оправдал мужчину за убийство при самообороне трех нападавших
0
78
13:05 21.09.2021
Кремль считает голословными выводы ЕСПЧ по делу Литвиненко
0
93
12:32 21.09.2021
В Москве выявили 1 926 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
153
12:20 21.09.2021
ЕСПЧ назвал Россию ответственной за смерть Александра Литвиненко
0
166
12:05 21.09.2021
Биолаборатории США по всему миру угрожают здоровью десятков миллионов человек - Патрушев
0
184
12:00 21.09.2021
В России выявили 19 179 заразившихся коронавирусом за сутки
0
169
11:32 21.09.2021
За попыткой переворота в Судане стоят офицеры из числа сторонников экс-президента - ТВ
0
221
11:20 21.09.2021
ЕС может пересмотреть отношения с США после сделки с Австралией - еврокомиссар
0
242

Возврат к списку