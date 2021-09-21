Путин до конца недели встретится с руководителями политических партий
13:00 21.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин до конца недели проведет по видеосвязи встречу с руководством политических партий, в том числе поздравит "Единую Россию" с победой на парламентских выборах. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент имеет в виду до конца этой недели встретиться с руководителями политических партий", - сказал представитель Кремля, уточнив, что мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. "И, конечно, у президента будет возможность поздравить в том числе и партию, которая стала победителем на этих выборах", - добавил Песков.
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