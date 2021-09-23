Россияне вдвое увеличили траты за границей - исследование
15:12 23.09.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Граждане России вдвое увеличили траты за границей. За первую половину сентября российские туристы потратили 1 млрд 800 млн рублей. За этот же период в прошлом году траты были в два раза меньше. Об этом говорится в сообщении банка ВТБ со ссылкой на данные расходов клиентов.
В начале осени среди зарубежных курортов граждане России предпочитали Турцию, там клиенты ВТБ потратили 370 млн рублей. Это на 21% больше, чем годом ранее, и в 1,5 раза выше показателей 2019 года.
На втором месте по популярности среди туристов в сентябре оказалась Италия, на третьем — Греция, на четвёртой строчке Кипр. Говорит Москва
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