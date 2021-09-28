Машинам иностранных перевозчиков хотят запретить выезжать из России до уплаты штрафов

11:32 Источник: Интерфакс

Автомобили, принадлежащие иностранным перевозчикам, не смогут выезжать из России до уплаты наложенных на них штрафов, говорится в правительственном законопроекте, внесенном в Госдуму.

"Предлагается в случае совершения административных правонарушений, предусмотренных статьей 11.23 или главой 12 КоАП, транспортными средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам, задерживать данное транспортное средство путем прекращения движения при помощи блокирующих устройств до уплаты административного штрафа", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованном в базе данных Госдумы во вторник.

Задерживать автомобили в таком случае собираются при выезде с территории РФ.