Увеличение военного присутствия США является для Польши приоритетом — Минобороны

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Увеличение американского военного присутствия в Польше является абсолютным приоритетом. Такое мнение в интервью телеканалу Polsat высказал вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Увеличенное присутствие американских войск в Польше сегодня является абсолютным приоритетом для всех нас», — сказал он.

Глава Минобороны добавил, что переговоры с США на эту тему «длились много недель и месяцев» и в настоящее время «находятся в состоянии более продвинутом, чем [простая] политическая декларация». «Мы находимся на финише этой работы», — уточнил он.

По мнению Косиняк-Камыша, «сама численность [американских] войск не имеет большого значения», поскольку «дополнительные несколько тысяч [американских] солдат будут иметь большой потенциал устрашения».

В настоящее время в Польше расквартированы около 10 тыс. американских военнослужащих.