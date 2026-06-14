Увеличение военного присутствия США является для Польши приоритетом — Минобороны
11:32 11.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Увеличение американского военного присутствия в Польше является абсолютным приоритетом. Такое мнение в интервью телеканалу Polsat высказал вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
«Увеличенное присутствие американских войск в Польше сегодня является абсолютным приоритетом для всех нас», — сказал он.
Глава Минобороны добавил, что переговоры с США на эту тему «длились много недель и месяцев» и в настоящее время «находятся в состоянии более продвинутом, чем [простая] политическая декларация». «Мы находимся на финише этой работы», — уточнил он.
По мнению Косиняк-Камыша, «сама численность [американских] войск не имеет большого значения», поскольку «дополнительные несколько тысяч [американских] солдат будут иметь большой потенциал устрашения».
В настоящее время в Польше расквартированы около 10 тыс. американских военнослужащих.
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