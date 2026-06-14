Армения примет во внимание, если страны ОДКБ решат ее исключить — Пашинян

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения примет во внимание решение стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о ее исключении.

«По части ОДКБ не могу дать комментарий. Я знаю, что есть механизм исключения из ОДКБ, он действует. Если страны-участницы примут решение исключить Армению, мы вынуждены будем принять это решение во внимание — делать нам больше нечего», — сказал он.

10 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что государства — участники ОДКБ договорились рассмотреть применение к Армении соответствующей статьи устава объединения из-за неуплаты республикой взносов в течение двух лет.