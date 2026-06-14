В Канаде заявили, что будут выпускать дроны для ВСУ, несмотря на предупреждения РФ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Канады продолжат оказывать военную помощь Украине, несмотря на предупреждения РФ и перспективу обнародования адресов производства БПЛА для Киева. Об этом заявил журналистам министр национальной обороны североамериканской страны Дэвид Макгинти.

Он назвал сотрудничество с киевским режимом «оказанием помощи нуждающейся стране» и заявил, что Канада «и дальше будет оказывать поддержку украинским коллегам».